Евро может изменить дизайн: ЕЦБ сообщил, как и когда

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) выбрал "Европейскую культуру" и "Реки и птицы" в качестве возможных тем для будущих банкнот евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ЕЦБ.

В решении учтены результаты опросов, проведенных летом 2023 года и опубликованных в отчете, чтобы европейская общественность могла выразить свои предпочтения по семи темам, включенным в шорт-лист.

В опросе, проведенном по заказу ЕЦБ, "Европейская культура" была самой популярной (21%) среди граждан еврозоны, за ней следовали "Реки: воды жизни в Европе" (18%) и "Птицы: свободные, жизнестойкие, вдохновляющие". (17%). Опрос включал репрезентативную выборку из 23 377 европейцев.

ЕЦБ также провел онлайн-опрос в течение июля и августа 2023 года, получив рекордное количество ответов - более 365 тысяч от европейцев. Результаты дополняют выводы репрезентативного опроса. Предпочтение было отдано тем же трем темам, хотя и в другом порядке. В обоих опросах остальные четыре темы, вошедшие в шорт-лист, получили значительно более низкий рейтинг.

Чтобы как можно шире отразить предпочтения общественности, совет управляющих ЕЦБ одобрил объединение тем "Реки: воды жизни в Европе" и "Птицы: свободные, жизнестойкие, вдохновляющие" в единую тему, связанную с природой.

"Мы очень довольны активным участием в нашем онлайн-опросе, - сказала президент ЕЦБ Кристин Лагард. - Обе выбранные темы имеют общую нить, объединяющую Европу и европейцев, и это во многом соответствует нашей цели - сделать банкноты более привлекательными для людей всех возрастов и слоев общества".

Выпуск новых банкнот

Управляющий совет решил создать консультативную группу, которая предложит мотивы для выбранных тем к концу 2024 года. После этого будет проведен конкурс на дизайн новых банкнот, и граждане Европы снова получат возможность выразить свои предпочтения по дизайну.

"Банкноты являются символом нашего европейского единства сейчас и в будущем. Мы стремимся к тому, чтобы каждый мог выбирать способ оплаты: наличными или цифровыми платежами", - заявил член Исполнительного совета Пьеро Чиполлоне.

Ожидается, что ЕЦБ примет решение об окончательном дизайне и сроках производства и выпуска новых банкнот в 2026 году. После принятия решения о выпуске новых банкнот пройдет еще несколько лет, прежде чем будут выпущены первые банкноты.

Обновление банкнот

Напомним, Европейский центральный банк (ЕЦБ) в 2021 году решил изменить дизайн банкнот евро. Как заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард, спустя 20 лет пришло время пересмотреть внешний вид банкнот, чтобы "сделать их более подходящими для европейцев любого возраста и происхождения".

По ее словам, банкноты евро никуда не денутся. "Они являются осязаемым и видимым символом того, что мы вместе в Европе, особенно во времена кризиса, и на них по-прежнему существует большой спрос", - добавила она.