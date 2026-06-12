ЄЦБ пішов на радикальний крок через інфляцію

Регулятор у Франкфурті підняв базову депозитну ставку на 0,25 процентного пункту. Тепер цей показник становить 2,25%, що є історичним моментом для ринку. Банк не змінював вартість грошей протягом семи засідань поспіль, тримаючи їх на рівні 2,0%.

Тепер кредити для людей та бізнесу стануть дорожчими, що сповільнить споживання. Проте вкладники отримають вищу прибутковість за своїми депозитами.

Вплив Ірану та нафтова криза

Інфляційний тиск посилився через бойові дії на Близькому Сході, зазначає DW. Війна США та Ізраїлю проти Ірану фактично паралізувала частину світової торгівлі. Ормузька протока залишається майже повністю закритою, а це головна артерія для постачання нафти та газу.

У травні інфляція в єврозоні злетіла до 3,2%. Цільовий показник банку - лише 2%. Офіційна заява регулятора прямо вказує на причину: "Війна на Близькому Сході створює інфляційний тиск" і ціни на енергоносії б'ють по гаманцях європейців.

Реакція ЄЦБ

Президент ЄЦБ Крістін Лагард запевняє, що ситуація під контролем. Під час пресконференції вона зазначила, що банк готовий до складних часів.

"Банк має гарні позиції для подолання невизначеності, спричиненої війною в Ірані", - заявила Лагард.

Вона також додала, що установа "уважно стежитиме за ситуацією та дотримуватиметься підходу, що базується на даних та розглядатиме кожну зустріч окремо".

Які прогнози та ризики для економіки

ЄЦБ переглянув свої очікування на цей рік у бік погіршення. Економіка єврозони сповільнюється. Прогноз зростання знизили з 0,9% до 0,8%, а ціни будуть рости швидше, ніж планувалося раніше. Аналітики очікують інфляцію на рівні 3% замість березневих 2,6%.

Ситуація залишається хиткою. Банк бачить два основні ризики: подальше зростання цін та падіння економічних показників.

"Перспективи залишаються невизначеними, з ризиками зростання інфляції та ризиками зниження економічного зростання", - йдеться у повідомленні банку.