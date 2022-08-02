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ЕЦБ оценил затраты стран еврозоны на энергокризис, вызванный вторжением России в Украину

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Брюссель, Вторник 02 августа 2022 13:34
ЕЦБ оценил затраты стран еврозоны на энергокризис, вызванный вторжением России в Украину Фото: страны еврозоны потратили 0,9% своего ВВП из-за вторжения России в Украину (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Страны еврозоны тратят больше, чем они получат, чтобы смягчить экономический удар от войны России против Украины с помощью топливных субсидий и других мер поддержки. Европейский центральный банк призвал правительства использовать свои деньги более эффективно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным ЕЦБ, 19 стран зоны евро одобрили меры поддержки в размере 0,9% от их валового внутреннего продукта, в основном в отношении мер по компенсации роста цен на энергоносители. Но это должно увеличить рост ВВП еврозоны только примерно на 0,4 процентных пункта в этом году и снизить инфляцию чуть меньше, в основном за счет более низких цен на энергоносители, заявил ЕЦБ.

По оценкам ЕЦБ, в 2022–2024 годах стимулирующие меры, одобренные в ответ на войну, добавят чуть менее 0,4 процентных пункта к росту и сократят инфляцию чуть более чем на 0,1 процентного пункта.

Было также установлено, что половина бюджетных стимулов была направлена на поддержку краткосрочного потребления ископаемого топлива, в то время как лишь минимальная часть способствовала непосредственному переходу к "зеленой" экономике.

"Заглядывая вперед… необходимо приложить усилия, чтобы компенсационные меры, связанные с энергетикой, стали более целенаправленными для наиболее уязвимых домохозяйств. Более того, стимулы должны быть направлены на сокращение использования ископаемого топлива и зависимости от российской энергетики при сохранении надлежащего состояния государственных финансов", - заявили в ЕЦБ.

По данным Совета экономического анализа Франции, полный запрет на импорт энергоресурсов из России может в среднем привести к потере валового национального дохода стран ЕС в размере 0,2-0,3%. Это составляет 100 евро на взрослого человека.

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