ЄЦБ оцінив витрати країн єврозони на енергокризу, викликану вторгненням Росії в Україну

Країни єврозони витрачають більше, ніж вони отримають, щоб пом'якшити економічний удар від війни Росії проти України за допомогою паливних субсидій та інших заходів підтримки. Європейський центральний банк закликав уряди використовувати свої гроші більш ефективно.

За даними ЄЦБ, 19 країн зони євро схвалили заходи підтримки в розмірі 0,9% від їх валового внутрішнього продукту, в основному щодо заходів з компенсації зростання цін на енергоносії. Але це повинно збільшити зростання ВВП єврозони тільки приблизно на 0,4 процентних пунктів в цьому році і знизити інфляцію трохи менше, в основному за рахунок більш низьких цін на енергоносії, заявив ЄЦБ.

За оцінками ЄЦБ, у 2022-2024 роках стимулюючі заходи, схвалені у відповідь на війну, додадуть трохи менше 0,4 процентних пунктів до зростання і скоротять інфляцію трохи більше ніж на 0,1 процентного пункту.

Було також встановлено, що половина бюджетних стимулів була спрямована на підтримку короткострокового споживання викопного палива, в той час як лише мінімальна частина сприяла безпосередньому переходу до "зеленої" економіки.

"Заглядаючи вперед... необхідно докласти зусиль, щоб компенсаційні заходи, пов'язані з енергетикою, стали більш цілеспрямованими для найбільш вразливих домогосподарств. Більш того, стимули повинні бути спрямовані на скорочення використання викопного палива і залежності від російської енергетики при збереженні належного стану державних фінансів", - заявили в ЄЦБ.