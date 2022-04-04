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Эмбарго на нефть и газ из России обойдется взрослому европейцу всего в 100 евро, - исследование

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Париж, Понедельник 04 апреля 2022 16:13
Эмбарго на нефть и газ из России обойдется взрослому европейцу всего в 100 евро, - исследование Фото: эмбарго на нефть и газ из России будет стоить европейцу всего 100 евро (Виталий Носчач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Полный запрет на импорт энергоресурсов из России может в среднем привести к потере валового национального дохода стран ЕС в размере 0,2-0,3%. Это составляет 100 евро на взрослого человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным Совета экономического анализа Франции, полное эмбарго было бы "управляемым" для экономик ЕС. Стоимость будет варьироваться в широких пределах, наиболее сильно ударив по Литве, Болгарии, Словакии, Финляндии, Чехии.

В Германии, крупнейшей экономике ЕС, удар по валовому национальному доходу может варьироваться от 0,15% до 3%.

Франция, вторая по величине экономика блока, будет среди стран, которые меньше всего пострадают с экономическими потерями в размере 0,15-0,3%, поскольку она гораздо меньше зависит от импорта энергоносителей из России.

Страны Балтии и Польша настаивают на полном прекращении импорта энергоносителей из России, в то время как Германия сопротивляется этому.

Однако Берлин заявил, что постепенно движется к эмбарго.

Обнаружение гибели мирных жителей в Украине, откуда недавно ушли российские войска, подпитывает новые призывы к ужесточению санкций против России.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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