ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Этой зимой не планируется повышение цен на электроэнергию, - Герус

Новости » Общество    25.10.2019 - 22:58
Этой зимой не планируется повышение цен на электроэнергию, - Герус
Фото: Андрей Герус (РБК-Украина)

Тарифы на электричество не будут повышать, несмотря на монополистов

Этой зимой повышения цен на электроэнергию в Украине не планируют. Об этом сообщил председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" на канале "Украина".

Герус утверждает, что, несмотря на монополистов, цены повышать не собираются.

"Мы этой зимой повышать цены под влиянием монополистов не будем", - заявил Герус.

Напомним, ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявлял, что тарифы на электричество для населения могут вырасти только после повышения тарифов для олигархов. В то же время, по его словам, повышение тарифов на электричество для населения возможно из-за инфляции.

На этой неделе в Верховную раду должны внести законопроект о Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), который, по словам Геруса, уже обсудили с Энергетическим сообществом.

Украина установила пошлину на импорт электроэнергии из России В Европейском Энергосообществе призывают отозвать из Рады законопроект Геруса
Новости Украины ценыЭлектроэнергия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь