Этой зимой не планируется повышение цен на электроэнергию, - Герус

Фото: Андрей Герус (РБК-Украина)

Тарифы на электричество не будут повышать, несмотря на монополистов

Этой зимой повышения цен на электроэнергию в Украине не планируют. Об этом сообщил председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" на канале "Украина".

Герус утверждает, что, несмотря на монополистов, цены повышать не собираются.

"Мы этой зимой повышать цены под влиянием монополистов не будем", - заявил Герус.

Напомним, ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявлял, что тарифы на электричество для населения могут вырасти только после повышения тарифов для олигархов. В то же время, по его словам, повышение тарифов на электричество для населения возможно из-за инфляции.

На этой неделе в Верховную раду должны внести законопроект о Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), который, по словам Геруса, уже обсудили с Энергетическим сообществом.

