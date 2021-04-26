На этой неделе состоится два заседания в ТКГ по Донбассу: что обсудят

На этой неделе должно состояться два заседания в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе. Во вторник, 27 апреля, пройдут видеоконференции рабочих подгрупп, а в среду - общее заседание ТКГ.
Об этом сообщила украинская делегация в ТКГ.
Как рассказали в делегации, на повестке дня заседаний ТКГ будет вопрос нарушения режима "тишины" пророссийскими боевиками, а также имплементация минских соглашений и договоренностей "нормандской четверки".
Также в рамках ТКГ рассмотрят:
"Сейчас продолжаются консультации на уровне политических советников "нормандской четверки", цель которых - вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - добавили в украинской делегации.
Напомним, недавно стало известно, что в ТКГ обсуждают введение санкций за нарушение режима прекращения огня на Донбассе. Соответствующий документ могут подписать на заседании 28 апреля.
Как отмечал глава украинской делегации Леонид Кравчук, он направил представителям ОБСЕ документ, в котором говорится о дополнительных мерах для соблюдения "тишины" на Донбассе.