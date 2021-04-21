Кравчук: дополнительные меры по Донбассу должны согласовать до 28 апреля
Дополнительные меры по контролю режима прекращения огня на Донбассе должны согласовать до 28 апреля. Их вынесут на утверждение Трехсторонней контактной группы.
Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.
"Где-то две недели назад я подготовил этот документ и направил его госпоже Хайди Грау (представитель ОБСЕ, - ред.). Этот документ состоял из двух частей - политическое заявление и задействование координационного механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня", - отметил Кравчук.
По его словам, тогда документ был направлен всем сторонам, но не был обсужден в силу некоторых причин.
"А сейчас этот документ и другие документы - от России и ОРДЛО - поступили к подгруппе по безопасности. И вчера обсуждали этот вопрос политические советники, а они скорее обсуждали, как должны действовать кластеры… Более того, украинский проект документа был взят за основу. Это означает, что подгруппа по безопасности, которая готовит документы на заседание ТКГ, приступила к конкретной работе", - подчеркнул Кравчук.
Он добавил, что до 28 апреля подгруппа должна завершить эту работу, чтобы документ могли утвердить на общем заседании ТКГ.
Напомним, ранее Кравчук заявлял, что президент России Владимир Путин находится в тяжелой ситуации после предложения украинского президента Владимира Зеленского встретиться на Донбассе.
До этого министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что украинским военным запретили отвечать на провокации боевиков на Донбассе.