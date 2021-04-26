Кравчук заявил об "историческом событии" в переговорах по Донбассу

В Трехсторонней контактной группе впервые приняли за основу предложения Украины по Донбассу . Такое событие глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает историческим.

По его словам, новые предложения по усилению контроля над соблюдением режима прекращения огня на Донбассе могут быть утверждены 28 апреля.

"Я предложил документ, там семь пунктов дополнений к тому механизму, который уже задействован с июля 2020 года. Передал его послу от ОБСЕ в ТКГ госпоже Хайди Грау. На последнем заседании ТКГ наш документ, предложения ОРДЛО и предложения России были взяты к обсуждению. И, как мне известно, украинский документ был принят за основу. Это впервые. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ сказала, что это историческое событие", - заявил Кравчук.

Как пояснил Кравчук, предложения украинской стороны касались трех основных направлений.

"Во-первых, усилить контроль над соблюдением режима прекращения огня, в том числе, с помощью миссии ОБСЕ, чьи наблюдатели присутствуют на Донбассе. Второе - санкции, наказание тех, кто нарушил режим тишины. Третье - как только есть нарушение, есть погибшие, любая сторона может требовать собрать немедленно рабочую группу, чтобы обсудить и принять меры. Немедленно. В течение 12 часов", - отметил глава украинской делегации.

Сейчас документ совершенствуется рабочей группой в ТКГ, которая обсудит документ 27 апреля.

"Если они придут к какому-то положительному заключению, мы его обсудим на общей ТКГ 28 апреля и примем этот документ. Это будет, я считаю, очень важный шаг к установлению мира на Донбассе. Очень", - заключил Кравчук.