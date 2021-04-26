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Кравчук заявил об "историческом событии" в переговорах по Донбассу

Новина українською → Киев, Понедельник 26 апреля 2021 08:19
Кравчук заявил об "историческом событии" в переговорах по Донбассу Фото: глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук (leonid-kravchuk.com.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В Трехсторонней контактной группе впервые приняли за основу предложения Украины по Донбассу. Такое событие глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает историческим.

Об этом Кравчук заявил в эфире телеканала "ДОМ".

По его словам, новые предложения по усилению контроля над соблюдением режима прекращения огня на Донбассе могут быть утверждены 28 апреля.

"Я предложил документ, там семь пунктов дополнений к тому механизму, который уже задействован с июля 2020 года. Передал его послу от ОБСЕ в ТКГ госпоже Хайди Грау. На последнем заседании ТКГ наш документ, предложения ОРДЛО и предложения России были взяты к обсуждению. И, как мне известно, украинский документ был принят за основу. Это впервые. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ сказала, что это историческое событие", - заявил Кравчук.

Как пояснил Кравчук, предложения украинской стороны касались трех основных направлений.

"Во-первых, усилить контроль над соблюдением режима прекращения огня, в том числе, с помощью миссии ОБСЕ, чьи наблюдатели присутствуют на Донбассе. Второе - санкции, наказание тех, кто нарушил режим тишины. Третье - как только есть нарушение, есть погибшие, любая сторона может требовать собрать немедленно рабочую группу, чтобы обсудить и принять меры. Немедленно. В течение 12 часов", - отметил глава украинской делегации.

Сейчас документ совершенствуется рабочей группой в ТКГ, которая обсудит документ 27 апреля.

"Если они придут к какому-то положительному заключению, мы его обсудим на общей ТКГ 28 апреля и примем этот документ. Это будет, я считаю, очень важный шаг к установлению мира на Донбассе. Очень", - заключил Кравчук.

Напомним, ранее Украина предлагала собирать рабочую группу ТКГ по вопросам безопасности в течение 24 часов в случае гибели военнослужащих в результате обстрелов на Донбассе. Также украинская сторона считает необходимым ввести более строгую ответственность за снайперские обстрелы.

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