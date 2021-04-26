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Цього тижня відбудеться два засідання в ТКГ щодо Донбасу: що обговорять

Новость на русском → Київ, Понеділок 26 квітня 2021 19:36
Цього тижня відбудеться два засідання в ТКГ щодо Донбасу: що обговорять Фото: цього тижня відбудеться загальне засідання ТКГ (УНІАН)
Автор: Дмитро Левицький

Цього тижня має відбутися два засідання в рамках Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання на Донбасі. У вівторок, 27 квітня, пройдуть відеоконференції робочих підгруп, а у середу - загальне засідання ТКГ.

Про це повідомила українська делегація в ТКГ.

Як розповіли в делегації, на порядку денному засідань ТКГ буде питання порушення режиму "тиші" проросійськими бойовиками, а також імплементація мінських угод та домовленостей "нормандської четвірки".

Також в рамках ТКГ розглянуть:

  • забезпечення безпеки в зоні конфлікту та дотримання режиму припинення вогню;
  • продовження розробки плану спільних кроків;
  • відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в Золотому та Щасті;
  • обмін полоненими та повний і безумовний доступ міжнародних організацій до окупованих територій;
  • відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

"Наразі продовжуються консультації на рівні політичних радників "нормандської четвірки", мета яких - повернутися до суворого дотримання сторонами повного та всеосяжного режиму припинення вогню", - додали в українській делегації.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в ТКГ обговорюють введення санкцій за порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Відповідний документ можуть підписати на засіданні 28 квітня.

Як зазначав голова української делегації Леонід Кравчук, він направив представникам ОБСЄ документ, в якому йдеться про додаткові заходи для дотримання "тиші" на Донбасі.

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