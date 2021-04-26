Цього тижня відбудеться два засідання в ТКГ щодо Донбасу: що обговорять

Цього тижня має відбутися два засідання в рамках Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання на Донбасі. У вівторок, 27 квітня, пройдуть відеоконференції робочих підгруп, а у середу - загальне засідання ТКГ.

Про це повідомила українська делегація в ТКГ .

Як розповіли в делегації, на порядку денному засідань ТКГ буде питання порушення режиму "тиші" проросійськими бойовиками, а також імплементація мінських угод та домовленостей "нормандської четвірки".

Також в рамках ТКГ розглянуть:

забезпечення безпеки в зоні конфлікту та дотримання режиму припинення вогню;

продовження розробки плану спільних кроків;

відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в Золотому та Щасті;

обмін полоненими та повний і безумовний доступ міжнародних організацій до окупованих територій;

відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

"Наразі продовжуються консультації на рівні політичних радників "нормандської четвірки", мета яких - повернутися до суворого дотримання сторонами повного та всеосяжного режиму припинення вогню", - додали в українській делегації.