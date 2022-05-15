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На цьому тижні МОЗ отримало 120 тонн ліків в якості гуманітарної допомоги

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Неділя 15 травня 2022 06:26
На цьому тижні МОЗ отримало 120 тонн ліків в якості гуманітарної допомоги Фото: МОЗ отримало 120 тонн ліків (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Протягом цього тижня Міністерство охорони здоров'я України отримало від різних донорів та благодійних організацій 120 тонн ліків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МОЗ.

Зокрема, було отримано як гуманітарна допомога:

  • 18 автомобілів швидкої допомоги;
  • 20 800 індивідуальних аптечок;
  • 7800 бандажів;
  • 12,5 тонни анальгетиків;
  • 5,5 тонни наркотичних препаратів;
  • 89 тонн ліків в асортименті;
  • 1 тонну дезінфікуючих засобів;
  • 7,5 тонни витратних матеріалів;
  • 138 шт. апаратів зовнішньої фіксації;
  • 13 тонн засобів, що застосовуються для лікування інфекційно-запальних захворювань кишківника;
  • 1 тонну імуносупресантів.

"Спасибі всім організаціям, які з першого дня війни надають Україні допомогу і підтримку. Перемога буде за нами!", - зазначили в МОЗ.

Нагадаємо, за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, з початку повномасштабної війни в Україні пошкоджено понад 600 медзакладів. Для їх відновлення необхідно 32 млрд гривень.

Раніше в МОЗ роз'яснили, як дистанційно отримати е-лікарняний переселенцям за кордоном.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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