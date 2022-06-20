В этом виновата только Россия: Кулеба о блокаде грузового транзита в Калининград

Москва сама виновата в последствиях, которые были спровоцированы вторжением России на территорию нашей страны. Украина приветствует решение Литвы о прекращении транзита российских товаров в Калининградскую область.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
"Россия не имеет права угрожать Литве. Москва сама виновата в последствиях своего неспровоцированного и неоправданного вторжения в Украину. Мы высоко ценим принципиальную позицию Литвы и твердо поддерживаем наших литовских друзей", - заявил Кулеба.
Блокада Калининградской области:
"Евросоюз, если он немедленно не исправит наглую выходку Вильнюса, сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы Калининградского транзита любыми выбранными нами способами", - заявил председатель комиссии Совета Федерации по защите держсуверенітету РФ Андрей Климов.