В цьому винна лише Росія: Кулеба про блокаду вантажного транзиту до Калінінграду

Москва сама винна у наслідках, які були спровоковані вторгненням Росії на територію нашої країни. Україна вітає рішення Литви щодо припинення транзиту російських товарів до Калінінградської області.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
"Росія не має права загрожувати Литві. Москва лише сама винна у наслідках свого неспровокованого та невиправданого вторгнення в Україну. Ми високо оцінюємо принципову позицію Литви та твердо підтримуємо наших литовських друзів", - заявив Кулеба.
Блокада Калінінградської області:
"Євросоюз, якщо він негайно не виправить нахабну витівку Вільнюса, сам же дезавуює для нас легітимність всіх документів про членство Литви в ЄС і розв'яже руки для вирішення створеної Литвою проблеми Калінінградського транзиту будь - якими обраними нами способами", - заявив голова комісії Ради Федерації із захисту держсуверенітету РФ Андрій Климов.