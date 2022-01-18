В этом году госуслуги для моряков будут максимально оцифрованы, - Кубраков

В 2022 году команда Министерства инфраструктуры планирует максимально цифровизировать государственные услуги для моряков, что позволит минимизировать коррупционную составляющую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в Facebook министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Кубраков рассказал, что прошлым летом СБУ разоблачила незаконную схему оформления документов моряков, которая ежегодно приносила организаторам до 150 млн долларов.

"При участии должностных лиц Государственной службы морского и речного транспорта Украины и Инспекции по подготовке и дипломированию моряков создавались условия, в которых для получения положительного результата теста или получения документов нужно было платить деньги посредникам. В зависимости от должности они требовали от 3 до 8 тыс. долларов", - пояснил министр.

База данных, которая годами собиралась организаторами схемы, по возвращении государству оказалась непригодной для работы, отметил он. Именно поэтому совместно с Минцифрой и проектом USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS" начато восстановление реестра и создание нового информационного продукта. Так, уже был объявлен тендер на разработку первой очереди модуля дипломирования моряков, а также государственных электронных услуг для моряков на портале "Дія".

Кроме этого, с ноября прошлого года снова заработали ключевые информационные системы на базе Инспекции по подготовке и дипломированию моряков.

«Нужно понимать, что речь идет о временных мерах – ведь невозможно заставить работать эффективно инструменты, разрабатывавшиеся 5 лет под коррупционные интересы. Поэтому наша команда выбрала системное решение – полную перестройку и диджитализацию сферы дипломирования моряков», - подчеркнул глава Мининфраструктуры.

Он заявил, что команде Министерства уже удалось добиться определенных успехов. Так, был продлен срок действия ранее выданных документов моряков до июля 2022 года. Запущен проект по тестированию моряков на базе международной системы Crew Evaluation System 6.0. В настоящее время в системе сданы 126 экзаменов, из которых 77 - успешные.

Параллельно Верховная рада отменила обязательную периодическую аттестацию моряков при наличии непрерывного стажа работы на судах, а Украина начала процесс присоединения к международным конвенциям.

"Наш план на этот год - максимально оцифровать государственные услуги для моряков, вывести их на качественно новый уровень и минимизировать коррупционные риски", - резюмировал Кубраков.