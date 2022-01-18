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Цього року держпослуги для моряків будуть максимально оцифровані, - Кубраков

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Україна, Вівторок 18 січня 2022 10:45
Цього року держпослуги для моряків будуть максимально оцифровані, - Кубраков Фото: міністр інфраструктури Олександр Кубраков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У 2022 році команда Міністерства інфраструктури планує максимально цифровізувати державні послуги для моряків, що дозволить мінімізувати корупційну складову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в Facebook міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Кубраков розповів, що минулого літа СБУ викрила незаконну схему з оформлення документів моряків, яка щороку приносила організаторам до 150 млн доларів.

"За участі посадовців Державної служби морського та річкового транспорту України та Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків створювались умови, в яких для отримання позитивного результату тесту чи отримання документів потрібно було сплачувати гроші посередникам. У залежності від посади, вони вимагали від 3 до 8 тис. доларів", - пояснив міністр.

База даних, яка роками збиралася організаторами схеми, після повернення державі виявилася непридатною для роботи, зазначив він. Саме тому спільно з Мінцифрою та проєктом USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS" розпочато відновлення реєстру та створення нового інформаційного продукту. Так, вже було оголошено тендер на розробку першої черги модуля дипломування моряків, а також державних електронних послуг для моряків на порталі "Дія".

Крім цього, з листопада минулого року знову запрацювали ключові інформаційні системи на базі Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків.

"Треба розуміти, що йдеться про тимчасові заходи - адже неможливо змусити працювати ефективно інструменти, які 5 років розроблювались під корупційні інтереси. Тому наша команда обрала системне рішення - повну перебудову та діджиталізацію сфери дипломування моряків", - наголосив голова Мінінфраструктури.

Він заявив, що команді Міністерства вже вдалося досягти низки успіхів. Так, було подовжено термін дії раніше виданих документів моряків до липня 2022 року. Запроваджено проєкт із тестування моряків на базі міжнародної системи Crew Evaluation System 6.0. На даний час у системі складено 126 іспитів, з яких 77 - успішні.

Паралельно Верховна рада скасувала обов’язкову періодичну атестацію моряків у разі наявності безперервного стажу роботи на судах, а Україна розпочала процес приєднання до міжнародних конвенцій.

"Наш план на цей рік - максимально оцифрувати державні послуги для моряків, вивести їх на якісно новий рівень та мінімізувати корупційні ризики", - резюмував Кубраков.

Як повідомлялося, згідно з меморандумом, підписаним Міністерством інфраструктури України та Міністерством оборони Королівства Данії, в Україні буде реалізовано проект з будівництва сучасних багатоцільових судів.

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