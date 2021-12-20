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В Украине стартует совместный с Данией проект по строительству многоцелевых судов, - МИУ

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Киев, Понедельник 20 декабря 2021 10:11
В Украине стартует совместный с Данией проект по строительству многоцелевых судов, - МИУ Фото: в Украине стартует совместный с Данией проект (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Согласно меморандуму, подписанному Министерством инфраструктуры Украины и Министерством обороны Королевства Дании, в Украине будет реализован проект по строительству современных многоцелевых судов. Поддержку проекту оказывают правительство Дании и датское Экспортное кредитное Агентство, а суда будут проектироваться датскими компаниями в соответствии с требованиями заказчика.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства инфраструктуры.

Соглашение, которое со стороны Дании подписала министр обороны Трине Брамсен, устанавливает, что производство судов будет полностью локализовано на территории Украины, а более 50% от объема заказов будут выполнены украинскими предприятиями.

"Будущие украино-датские суда будут строиться на заводе в Украине, используя передовой опыт в проектировании наших датских партнеров, а также современное оборудование. Надеюсь на развитие нашего сотрудничества с Королевством Дания, особенно в высокотехнологичных проектах", - отметил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Строительство первого судна MPV80 планируется завершить к 2024 году. Оно сможет выполнять десятки функций, одной из которых будет проведение поисково-спасательных работ. Такое судно оборудовано передовыми разработками высокотехнологичного специализированного оборудования датских производителей.

В Украине стартует совместный с Данией проект по строительству многоцелевых судов, - МИУ

"Напомним, что по поручению президента Украины Министерство экономики совместно с Министерством инфраструктуры начинает программу восстановления украинского судо- и машиностроения. Речь идет о строительстве в ближайшие 5 лет морских и речных судов, вагонов, самолетов", – добавили в Мининфраструктуры.

Как ранее сообщили в ОП, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" стартовало обновление инфраструктуры украинских портов.

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МИУ Большая стройка
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