Это вне времени. Шольц исключил пацифизм в вопросе поставок оружия Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц высказался относительно отказов поставлять Украине вооружение. Назвал это циничным решением во время путинской агрессии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-акаунт канцлера Германии Олафа Шольца.
"Я уважаю любой пацифизм и любое отношение к нему. Но гражданам Украины должно казаться циничным, когда им говорят, что они должны защищаться от агрессии Путина без оружия. Это вне времени", - написал канцлер.
Напомним, РБК-Украина также писало о том, что недавно Шольц поздравил на решение бундестага о поставках тяжелого вооружения Украине.
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