Це поза часом. Шольц виключив пацифізм у питання постачання зброї Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився щодо відмов постачати Україні озброєння. Назвав це цинічним рішенням під час путінської агресії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт канцлера Німеччини Олафа Шольца.

"Я поважаю будь-який пацифізм та будь-яке ставлення до нього. Але громадянам України має здаватися цинічним, коли їм кажуть, що вони мають захищатись від агресії Путіна без зброї. Це поза часом", - написав канцлер.