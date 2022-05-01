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Це поза часом. Шольц виключив пацифізм у питання постачання зброї Україні

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Неділя 01 травня 2022 15:34
Це поза часом. Шольц виключив пацифізм у питання постачання зброї Україні Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився щодо відмов постачати Україні озброєння. Назвав це цинічним рішенням під час путінської агресії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт канцлера Німеччини Олафа Шольца.

"Я поважаю будь-який пацифізм та будь-яке ставлення до нього. Але громадянам України має здаватися цинічним, коли їм кажуть, що вони мають захищатись від агресії Путіна без зброї. Це поза часом", - написав канцлер.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що нещодавно Шольц привітав на рішення Бундестагу щодо постачання важкого озброєння Україні.

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