"Это возможно": Епифаний выразил позицию ПЦУ по легализации каннабиса

Митрополит Епифаний заявил, что Православная церковь Украины считает возможной легализацию каннабиса в Украине при условии его использования в медицинских целях. Ранее стало известно, что соответствующий законопроект готовится.

Об этом Епифаний сказал в интервью "Радио Свобода".

По его словам, легализация каннабиса в Украине возможна, если им не будут злоупотреблять как наркотиком.

"Встречаясь даже с премьер-министром, и с президентом Украины, мы отмечали, что если это будет разрешено, чтобы оно не привело к пагубным последствиям, чтобы под видом разрешения медицинского это в будущем не дало возможности для того, чтобы наркомания процветала в украинском государстве", - сказал предстоятель ПЦУ.

Напомним, Комиссия Организации Объединенных Наций проголосовала за исключение каннабиса (марихуаны) для медицинских целей из списка самых опасных наркотиков в мире.

Ранее сообщалось, что закон о легализации медицинского каннабиса в Украине уже готовится.