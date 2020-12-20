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"Це можливо": Епіфаній висловив позицію ПЦУ щодо легалізації канабісу

Автор: Даша Харченко

Митрополит Епіфаній заявив, що Православна церква України вважає можливою легалізацію канабісу в Україні за умови його використання у медичних цілях. Раніше стало відомо, що відповідний законопроект готується.

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Про це Епіфаній сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, легалізація канабісу в Україні можлива, якщо ним не будуть зловживати як наркотиком.

"Зустрічаючись навіть з прем'єр-міністром, і з президентом України, ми наголошували, що якщо це буде дозволено, щоб воно не привело до пагубних наслідків, щоб під виглядом дозволу медичного це в майбутньому не дало можливості для того, щоб наркоманія процвітала в українській державі", - сказав предстоятель ПЦУ.

Нагадаємо, Комісія Організації Об'єднаних Націй проголосувала за виключення канабісу (марихуани) для медичних цілей зі списку найбільш небезпечних наркотиків у світі.

Раніше повідомлялося, що закон про легалізацію медичного канабісу в Україні вже готується.

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Новини України наркотикиЄпіфанійПЦУ