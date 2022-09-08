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"Это тотальная война": во Франции опубликовали видео разговора Макрона с Зеленским 24 февраля

Новина українською →
Париж, Четверг 08 сентября 2022 04:43
"Это тотальная война": во Франции опубликовали видео разговора Макрона с Зеленским 24 февраля Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Во Франции выпустил в эфир документальный фильм "Un président, l'Europe et la guerre" ("Президент, Европа и война"), в котором опубликована запись разговора президента Франции Эмммануэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского утром 24 февраля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Express.

На видео президент Франции спрашивает у Владимира Зеленского, действительно ли президент РФ Владимир Путин начал атаку на Киев.

"Повсюду. И в Киев, и в Одессу. И из Беларуси. Итак, мы воюем повсюду на нашей территории. Везде есть войска. Мы не могли этого представить - такого не было в 2014 году", - сообщает Зеленский.

На что Макрон заявил, что "это тотальная война".

Далее президент Украины просит Эммануэля Макрона, лидеров Европы и главу Белого дома вместе повлиять на Путина.

"Итак, я думаю, Эммануэль, очень важно, чтобы вы поговорили с Путиным и очень важно создать антивоенную коалицию. Мы уверены, что европейские лидеры и Байден могут подключиться, и они звонят ему и скажут: Стоп. Он остановится. Он вас послушает", - заявил Зеленский.

Откуда взялось видео?

Ролик является фрагментом документального фильма "Un Président, l'Europe et la guerre" ("Президент, Европа и война"). Он вышел на экраны еще 30 июня.

"1 января 2022 года Франция принимает председательство в Совете Европейского союза. Начав свой срок, французский президент намерен вместе со своими партнерами протолкнуть множество реформ. Но война на Украине меняет его планы. Ошеломленная Европа должна столкнуться с самым серьезным кризисом со времен Второй мировой войны", - сказано в описании картины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что впервые за более чем двухмесячный перерыв Макрон позвонил главе Кремля Владимиру Путину. Стороны обсудили вопросы Запорожской АЭС и войны на территории Украины.

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