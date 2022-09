"Это тотальная война": во Франции опубликовали видео разговора Макрона с Зеленским 24 февраля

На видео президент Франции спрашивает у Владимира Зеленского, действительно ли президент РФ Владимир Путин начал атаку на Киев.

"Повсюду. И в Киев, и в Одессу. И из Беларуси. Итак, мы воюем повсюду на нашей территории. Везде есть войска. Мы не могли этого представить - такого не было в 2014 году", - сообщает Зеленский.

На что Макрон заявил, что "это тотальная война".

Далее президент Украины просит Эммануэля Макрона, лидеров Европы и главу Белого дома вместе повлиять на Путина.

"Итак, я думаю, Эммануэль, очень важно, чтобы вы поговорили с Путиным и очень важно создать антивоенную коалицию. Мы уверены, что европейские лидеры и Байден могут подключиться, и они звонят ему и скажут: Стоп. Он остановится. Он вас послушает", - заявил Зеленский.

