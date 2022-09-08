"Це тотальна війна": у Франції опублікували відео розмови Макрона із Зеленським 24 лютого

У Франції випустив в ефір документальний фільм "Un président, l'europe et la guerre" ("Президент, Європа і війна"), в якому опубліковано запис розмови президента Франції Емммануеля Макрона і президента України Володимира Зеленського вранці 24 лютого.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Express .

На відео президент Франції запитує у Володимира Зеленського, чи дійсно президент РФ Володимир Путін почав атаку на Київ.

"Всюди. І в Київ, і в Одесу. І з Білорусі. Отже, ми воюємо всюди на нашій території. Скрізь є війська. Ми не могли цього уявити - такого не було у 2014 році", - повідомляє Зеленський.

На що Макрон заявив, що "це тотальна війна".

Далі президент України просить Еммануеля Макрона, лідерів Європи і главу Білого дому разом вплинути на Путіна.

"Отже, Я думаю, Еммануель, дуже важливо, щоб ви поговорили з Путіним і дуже важливо створити антивоєнну коаліцію. Ми впевнені, що європейські лідери і Байден можуть приєднатися, і вони дзвонять йому і скажуть: Стоп. Він зупиниться. Він вас послухає", - заявив Зеленський.

Macron speaks to Zelensky the morning of the invasion. This is the beginning of Zelensky’s transformation from mild-mannered president to war chief. pic.twitter.com/QmShhALAL5 — Eleanor Beardsley (@ElBeardsley) September 7, 2022

Звідки взялося відео?

Ролик є фрагментом документального фільму "Un Président, l'europe et la guerre"("Президент, Європа і війна"). Він вийшов на екрани ще 30 Червня.

"1 січня 2022 року Франція приймає головування в Раді Європейського Союзу. Почавши свій термін, французький президент має намір разом зі своїми партнерами проштовхнути безліч реформ. Але війна на Україні змінює його плани. Приголомшена Європа повинна зіткнутися з найсерйознішою кризою з часів Другої світової війни", - сказано в описі картини.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вперше за більш ніж двомісячну перерву Макрон подзвонив главі Кремля Володимиру Путіну. Сторони обговорили питання Запорізької АЕС та війни на території України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.