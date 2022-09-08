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"Це тотальна війна": у Франції опублікували відео розмови Макрона із Зеленським 24 лютого

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Париж, Четвер 08 вересня 2022 04:43
"Це тотальна війна": у Франції опублікували відео розмови Макрона із Зеленським 24 лютого Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

У Франції випустив в ефір документальний фільм "Un président, l'europe et la guerre" ("Президент, Європа і війна"), в якому опубліковано запис розмови президента Франції Емммануеля Макрона і президента України Володимира Зеленського вранці 24 лютого.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Express.

На відео президент Франції запитує у Володимира Зеленського, чи дійсно президент РФ Володимир Путін почав атаку на Київ.

"Всюди. І в Київ, і в Одесу. І з Білорусі. Отже, ми воюємо всюди на нашій території. Скрізь є війська. Ми не могли цього уявити - такого не було у 2014 році", - повідомляє Зеленський.

На що Макрон заявив, що "це тотальна війна".

Далі президент України просить Еммануеля Макрона, лідерів Європи і главу Білого дому разом вплинути на Путіна.

"Отже, Я думаю, Еммануель, дуже важливо, щоб ви поговорили з Путіним і дуже важливо створити антивоєнну коаліцію. Ми впевнені, що європейські лідери і Байден можуть приєднатися, і вони дзвонять йому і скажуть: Стоп. Він зупиниться. Він вас послухає", - заявив Зеленський.

Звідки взялося відео?

Ролик є фрагментом документального фільму "Un Président, l'europe et la guerre"("Президент, Європа і війна"). Він вийшов на екрани ще 30 Червня.

"1 січня 2022 року Франція приймає головування в Раді Європейського Союзу. Почавши свій термін, французький президент має намір разом зі своїми партнерами проштовхнути безліч реформ. Але війна на Україні змінює його плани. Приголомшена Європа повинна зіткнутися з найсерйознішою кризою з часів Другої світової війни", - сказано в описі картини.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вперше за більш ніж двомісячну перерву Макрон подзвонив главі Кремля Володимиру Путіну. Сторони обговорили питання Запорізької АЕС та війни на території України.

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Еммануель Макрон Володимир Зеленський
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