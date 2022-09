"Це тотальна війна": у Франції опублікували відео розмови Макрона із Зеленським 24 лютого

На відео президент Франції запитує у Володимира Зеленського, чи дійсно президент РФ Володимир Путін почав атаку на Київ.

"Всюди. І в Київ, і в Одесу. І з Білорусі. Отже, ми воюємо всюди на нашій території. Скрізь є війська. Ми не могли цього уявити - такого не було у 2014 році", - повідомляє Зеленський.

На що Макрон заявив, що "це тотальна війна".

Далі президент України просить Еммануеля Макрона, лідерів Європи і главу Білого дому разом вплинути на Путіна.

"Отже, Я думаю, Еммануель, дуже важливо, щоб ви поговорили з Путіним і дуже важливо створити антивоєнну коаліцію. Ми впевнені, що європейські лідери і Байден можуть приєднатися, і вони дзвонять йому і скажуть: Стоп. Він зупиниться. Він вас послухає", - заявив Зеленський.

Macron speaks to Zelensky the morning of the invasion. This is the beginning of Zelensky’s transformation from mild-mannered president to war chief. pic.twitter.com/QmShhALAL5