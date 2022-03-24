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Это сыграет ей на руку. Оплата газа рублями поможет России нивелировать санкции,- Уманский

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Четверг 24 марта 2022 16:20
Это сыграет ей на руку. Оплата газа рублями поможет России нивелировать санкции,- Уманский Фото: эксминистр финансов Украины Игорь Уманский (facebook.com/ihor.umanskyi)
Автор: Юрий Дощатов, Сергей Пышкин

Российская Федерация может нивелировать экономические санкции против нее из-за перехода на оплату за газ рублями. Это сыграет ей на руку и приравняет рубль к твердой валюте.

Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказал эксминистр финансов Украины Игорь Уманский.

"Если будет согласие перейти на оплату в рублях, то фактически рубль будет приравнен к твердой валюте - к доллару, евро, франку. Это сыграет на руку России, особенно в условиях преддефолтного состояния, в котором она находится. Технически это откроет коридор движения валюты - евро и доллара, в Россию и обратно", - заявил

По мнению Уманского Европа не пойдет на такой шаг, поскольку и раньше газ называли инструментом геополитического давления России.

В то же время оккупант не только получит иностранную валюту от продаж газа, но и рассчитается ею за транзит по территории Украины.

Добавим, что платеж по бронированию мощностей "Газпром" должен выплатить сегодня, 24 марта, исключительно в иностранной валюте, однако в настоящее время нет конкретной информации относительно планов Кремля по поводу оплаты.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по мнению вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, Путин может приказать полностью перекрыть поставки газа в Европу. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что переход на рублевые расчеты вторым шагом к эскалации мирового конфликта.

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