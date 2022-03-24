Це зіграє їй на руку. Оплата газу рублями допоможе Росії нівелювати санкції,- Уманський
Російська Федерація може нівелювати економічні санкції проти неї через перехід на оплату за газ рублями. Це зіграє їй на руку та прирівняє рубль до твердої валюти.
Про це в коментарі для РБК-Україна розповів ексміністр фінансів України Ігор Уманський.
"Якщо буде згода перейти на оплату в рублях, то фактично рубль буде прирівняний до твердої валюти - до долара, євро, Франка. Це зіграє на руку Росії, особливо в умовах переддефолтного стану, в якому вона знаходиться. Технічно це відкриє коридор руху валюти - євро і долара, в Росію і назад", - заявив
На думку Уманського Європа не піде на такий крок, оскільки й раніше газ називали інструментом геополітичного тиску Росії.
Водночас окупант не лише отримає іноземну валюту від продажів газу, але й розрахується нею за транзит територією України.
Додамо, що платіж з бронювання потужностей "Газпром" повинен виплатити сьогодні, 24 березня, виключно в іноземній валюті, однак наразі немає конкретної інформації щодо планів Кремля з приводу оплати.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на думку віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса, Путін може наказати повністю перекрити поставки газу до Європи. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що перехід на рублеві розрахунки є другим кроком до ескалації світового конфлікту.
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