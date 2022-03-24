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Це зіграє їй на руку. Оплата газу рублями допоможе Росії нівелювати санкції,- Уманський

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Четвер 24 березня 2022 16:20
Це зіграє їй на руку. Оплата газу рублями допоможе Росії нівелювати санкції,- Уманський Фото: ексміністр фінансів України Ігор Уманський (facebook.com/ihor.umanskyi)
Автор: Юрій Дощатов, Сергій Пишкін

Російська Федерація може нівелювати економічні санкції проти неї через перехід на оплату за газ рублями. Це зіграє їй на руку та прирівняє рубль до твердої валюти.

Про це в коментарі для РБК-Україна розповів ексміністр фінансів України Ігор Уманський.

"Якщо буде згода перейти на оплату в рублях, то фактично рубль буде прирівняний до твердої валюти - до долара, євро, Франка. Це зіграє на руку Росії, особливо в умовах переддефолтного стану, в якому вона знаходиться. Технічно це відкриє коридор руху валюти - євро і долара, в Росію і назад", - заявив

На думку Уманського Європа не піде на такий крок, оскільки й раніше газ називали інструментом геополітичного тиску Росії.

Водночас окупант не лише отримає іноземну валюту від продажів газу, але й розрахується нею за транзит територією України.

Додамо, що платіж з бронювання потужностей "Газпром" повинен виплатити сьогодні, 24 березня, виключно в іноземній валюті, однак наразі немає конкретної інформації щодо планів Кремля з приводу оплати.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на думку віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса, Путін може наказати повністю перекрити поставки газу до Європи. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що перехід на рублеві розрахунки є другим кроком до ескалації світового конфлікту.

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