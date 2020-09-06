Тихановская: конституционная реформа в Беларуси возможна лишь после новых выборов

Фото: Светлана Тихановская (facebook.com)

Принятие новой Конституции Беларуси возможно только после новых выборов. Все изменения в стране должны быть после избрания нового президента.

Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в эфире своего YouTube-канала.

Ранее Лукашенко заявил, что если повторные выборы и состоятся, то после принятия новой Конституции.

"Конституционная реформа, конечно, нужна, но нужна уже после проведения новых выборов. Изменения должны быть, но уже после избрания нового президента", - сказала Тихановская.

Она отметила, что с ней уже связывались лидеры многих стран, в том числе США, Канады и европейских государств. Однако звонка со стороны РФ не было.

"Мы открыты к диалогу с представителями любой страны. Поэтому, если нам позвонят из России, мы, конечно, пообщаемся", - сказала Тихановская.

Напомним, Тихановская обеспокоена намерением Путина отправить силовиков в Беларусь.

Отметим, Россия уже подготовила резерв из силовиков, которые могут быть направлены в Беларусь.

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, Россия подготовила войска, так как в случае его свержения страна может превратиться "в театр боевых действий".