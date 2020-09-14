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Це вчасно: Путін підтримав зміну конституції Білорусі

Сочі, Понеділок 14 вересня 2020 16:36
Це вчасно: Путін підтримав зміну конституції Білорусі
Фото: Володимир Путін (kremlin ru)
Автор: РБК-Україна

Президент Російської Федерації Володимир Путін підтримав зміну конституції Білорусі. Він назвав своєчасною і логічною пропозицію почати роботу над конституцією країни.

Про це Путін заявив під час зустрічі з президентом Олександром Лукашенком, передає "РИА новости".

"Ми знаємо про вашу пропозицію розпочати роботу по конституції. Вважаю, що це логічно, своєчасно, доцільно", - заявив російський президент.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко заявляв, що ведеться робота над зміною конституції Білорусі щодо перерозподілу владних повноважень.

Крім того, координаційна рада опозиції почала підготовку до референдуму про зміни в конституцію країни.

При цьому колишній кандидат у президенти Світлана Тіхановська заявила, що конституційна реформа в Білорусі можлива лише після проведення нових виборів.

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