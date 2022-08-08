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"Это того стоило". Ким рассказал о результатах затяжного комендантского часа в Николаеве

Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Стали известны результаты затяжного комендантского часа в Николаеве, который длился все выходные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Прошу прощения за неудобства, которые были на этих выходных. Но это того стоило", - сказал он.

По словам Кима, около 20 производств зарегистрировали разные правоохранительные органы.

"Поймали 5 человек, которые были в розыске. Накрыли цех с оборудованием по регистрации фейковых аккаунтов. Разобрались еще с одной группой, которая теперь не будет нам ничего наводить", - рассказал глава региона.

Как сообщалось, общий размер ущерба Николаеву в результате обстрелов оккупантов составляет около 790 миллионов гривен.

Ранее Ким заявлял, что российским оккупантам в ближайшие месяцы точно не удастся захватить Николаев. Город находится под надежной защитой украинских военных.

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Николаев