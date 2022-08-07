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В Николаеве назвали общий размер ущерба городу в результате атак россиян

Новина українською →
Николаев, Воскресенье 07 августа 2022 17:43
В Николаеве назвали общий размер ущерба городу в результате атак россиян Фото: в Николаеве назвали общий размер ущерба городу в результате атак россиян (facebook.com/SenkevichNikolaev)
Автор: Иван Носальский

Общий размер ущерба Николаеву в результате обстрелов оккупантов составляет около 790 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Николаева Александра Сенкевича.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения в Украину россияне повредили более 500 многоэтажных домов и около 700 частных.

Также от атак оккупантов были повреждены 209 объектов разного назначения, среди которых:

  • 49 учебных заведений;
  • 44 объекта коммунальной собственности;
  • 20 заведений культуры;
  • 17 заведений здравоохранения;
  • 15 спортивных объектов;
  • 4 заведения социальной защиты;
  • 60 других объектов (учреждения торговли, аптеки, частные предприятия).

При этом Сенкевич добавил, что с начала вторжения россияне убили 132 жителей города, среди которых один ребенок. Еще 619 человек - получили ранения.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты сегодня под утро обстреляли пригород Николаева. Враг атаковал промышленные предприятия.

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