В Николаеве назвали общий размер ущерба городу в результате атак россиян

Общий размер ущерба Николаеву в результате обстрелов оккупантов составляет около 790 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Николаева Александра Сенкевича .

По его словам, с начала полномасштабного вторжения в Украину россияне повредили более 500 многоэтажных домов и около 700 частных.

Также от атак оккупантов были повреждены 209 объектов разного назначения, среди которых:

49 учебных заведений;

44 объекта коммунальной собственности;

20 заведений культуры;

17 заведений здравоохранения;

15 спортивных объектов;

4 заведения социальной защиты;

60 других объектов (учреждения торговли, аптеки, частные предприятия).

При этом Сенкевич добавил, что с начала вторжения россияне убили 132 жителей города, среди которых один ребенок. Еще 619 человек - получили ранения.