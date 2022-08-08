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"Це того вартувало". Кім розповів про результати затяжної комендантської години у Миколаєві

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Миколаїв, Понеділок 08 серпня 2022 13:12
"Це того вартувало". Кім розповів про результати затяжної комендантської години у Миколаєві Фото: голова Миколаївської ОВВ Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Стали відомі результати затяжної комендантської години в Миколаєві, яка тривала всі вихідні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Прошу вибачення за незручності, які були цими вихідними. Але це того вартувало", - сказав він.

За словами Кіма, близько 20 проваджень зареєстрували різні правоохоронні органи.

"Впіймали 5 людей, які були в розшуку. Накрили цех з обладнанням з реєстрації фейкових акаунтів. Розібралися ще з однією групою, яка тепер не буде нам нічого наводити", - розповів голова регіону.

Як повідомлялося, загальний розмір збитків Миколаєву внаслідок обстрілів окупантів становить близько 790 мільйонів гривень.

Раніше Кім заявляв, що російським окупантам найближчими місяцями точно не вдасться захопити Миколаїв. Місто знаходиться під надійним захистом українських військових.

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Миколаїв
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"Це того вартувало". Кім розповів про результати затяжної комендантської години у Миколаєві
"Це того вартувало". Кім розповів про результати затяжної комендантської години у Миколаєві
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