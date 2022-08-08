"Це того вартувало". Кім розповів про результати затяжної комендантської години у Миколаєві

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Прошу вибачення за незручності, які були цими вихідними. Але це того вартувало", - сказав він.

За словами Кіма, близько 20 проваджень зареєстрували різні правоохоронні органи.

"Впіймали 5 людей, які були в розшуку. Накрили цех з обладнанням з реєстрації фейкових акаунтів. Розібралися ще з однією групою, яка тепер не буде нам нічого наводити", - розповів голова регіону.