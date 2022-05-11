UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Это стало концом эпохи после "холодной войны": Джонсон о нападении России на Украину

Фото: Борис Джонсон, премьер Британии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Ситуация в Европе кардинально изменилась после полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Это стало концом эпохи после "холодной войны", считает премьер Британии Борис Джонсон.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Во время пресс-конференции с финским президентом Саули Ниинистьо, Джонсон заявил, что нападение России на Украину изменило формулу безопасности в Европе, действительность и ее будущее.

"Мы стали свидетелями конца эпохи после "холодной войны", а нападение на Украину, как это ни печально, открыло новую страницу", - заявил премьер.

Как отметил Джонсон, его визит в Финляндию является попыткой продемонстрировать готовность Британии поддержать страну, а также Швецию в военном плане в случае кризиса или же войны.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным издания Helsingin Sanomat, Финляндия и Швеция планируют подать свои заявки в НАТО в начале следующей недели.

Также сегодня, 11 мая, Джонсон подписал взаимные гарантии безопасности со Швецией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаРоссийская ФедерацияВеликобритания