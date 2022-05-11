Это стало концом эпохи после "холодной войны": Джонсон о нападении России на Украину

Во время пресс-конференции с финским президентом Саули Ниинистьо, Джонсон заявил, что нападение России на Украину изменило формулу безопасности в Европе, действительность и ее будущее.

"Мы стали свидетелями конца эпохи после "холодной войны", а нападение на Украину, как это ни печально, открыло новую страницу", - заявил премьер.

Как отметил Джонсон, его визит в Финляндию является попыткой продемонстрировать готовность Британии поддержать страну, а также Швецию в военном плане в случае кризиса или же войны.