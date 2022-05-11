Це стало кінцем епохи після "холодної війни": Джонсон про напад Росії на Україну

Під час пресконференції з фінським президентом Саулі Нііністьо, Джонсон заявив, що напад Росії на Україну змінив формулу безпеки у Європі, дійсність та її майбутнє.

"Ми стали свідками кінця епохи після "холодної війни", а напад на Україну, хоч як це сумно, відкрив нову сторінку", - заявив прем’єр.

Як відзначив Джонсон, його візит до Фінляндії є спробою продемонструвати готовність Британії підтримати країну, а також Швецію у військовому плані у разі кризи або ж війни.