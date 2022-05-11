Це стало кінцем епохи після "холодної війни": Джонсон про напад Росії на Україну

Ситуація в Європі кардинально змінилась після повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Це стало кінцем епохи після "холодної війни", вважає прем’єр Британії Борис Джонсон.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Yle.
Під час пресконференції з фінським президентом Саулі Нііністьо, Джонсон заявив, що напад Росії на Україну змінив формулу безпеки у Європі, дійсність та її майбутнє.
"Ми стали свідками кінця епохи після "холодної війни", а напад на Україну, хоч як це сумно, відкрив нову сторінку", - заявив прем’єр.
Як відзначив Джонсон, його візит до Фінляндії є спробою продемонструвати готовність Британії підтримати країну, а також Швецію у військовому плані у разі кризи або ж війни.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними видання Helsingin Sanomat, Фінляндія та Швеція планують подати свої заявки в НАТО на початку наступного тижня.
Також сьогодні, 11 травня, Джонсон підписав взаємні гарантії безпеки зі Швецією.
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