Это стало концом эпохи после "холодной войны": Джонсон о нападении России на Украину
Ситуация в Европе кардинально изменилась после полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Это стало концом эпохи после "холодной войны", считает премьер Британии Борис Джонсон.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Во время пресс-конференции с финским президентом Саули Ниинистьо, Джонсон заявил, что нападение России на Украину изменило формулу безопасности в Европе, действительность и ее будущее.
"Мы стали свидетелями конца эпохи после "холодной войны", а нападение на Украину, как это ни печально, открыло новую страницу", - заявил премьер.
Как отметил Джонсон, его визит в Финляндию является попыткой продемонстрировать готовность Британии поддержать страну, а также Швецию в военном плане в случае кризиса или же войны.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным издания Helsingin Sanomat, Финляндия и Швеция планируют подать свои заявки в НАТО в начале следующей недели.
Также сегодня, 11 мая, Джонсон подписал взаимные гарантии безопасности со Швецией.
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