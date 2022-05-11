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Это стало концом эпохи после "холодной войны": Джонсон о нападении России на Украину

Новина українською →
Среда 11 мая 2022 22:21
Это стало концом эпохи после "холодной войны": Джонсон о нападении России на Украину Фото: Борис Джонсон, премьер Британии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Ситуация в Европе кардинально изменилась после полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Это стало концом эпохи после "холодной войны", считает премьер Британии Борис Джонсон.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Во время пресс-конференции с финским президентом Саули Ниинистьо, Джонсон заявил, что нападение России на Украину изменило формулу безопасности в Европе, действительность и ее будущее.

"Мы стали свидетелями конца эпохи после "холодной войны", а нападение на Украину, как это ни печально, открыло новую страницу", - заявил премьер.

Как отметил Джонсон, его визит в Финляндию является попыткой продемонстрировать готовность Британии поддержать страну, а также Швецию в военном плане в случае кризиса или же войны.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным издания Helsingin Sanomat, Финляндия и Швеция планируют подать свои заявки в НАТО в начале следующей недели.

Также сегодня, 11 мая, Джонсон подписал взаимные гарантии безопасности со Швецией.

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