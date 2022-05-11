ru ua
Ср, 11 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Це стало кінцем епохи після "холодної війни": Джонсон про напад Росії на Україну

Новость на русском →
Середа 11 травня 2022 22:21
Це стало кінцем епохи після "холодної війни": Джонсон про напад Росії на Україну Фото: Борис Джонсон, прем'єр Британії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Ситуація в Європі кардинально змінилась після повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Це стало кінцем епохи після "холодної війни", вважає прем’єр Британії Борис Джонсон.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Yle.

Під час пресконференції з фінським президентом Саулі Нііністьо, Джонсон заявив, що напад Росії на Україну змінив формулу безпеки у Європі, дійсність та її майбутнє.

"Ми стали свідками кінця епохи після "холодної війни", а напад на Україну, хоч як це сумно, відкрив нову сторінку", - заявив прем’єр.

Як відзначив Джонсон, його візит до Фінляндії є спробою продемонструвати готовність Британії підтримати країну, а також Швецію у військовому плані у разі кризи або ж війни.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними видання Helsingin Sanomat, Фінляндія та Швеція планують подати свої заявки в НАТО на початку наступного тижня.

Також сьогодні, 11 травня, Джонсон підписав взаємні гарантії безпеки зі Швецією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Російська Федерація Великобританія
NEWS
"Хороша міна при поганій грі": ОП проти альтернативи членства України в ЄС
"Хороша міна при поганій грі": ОП проти альтернативи членства України в ЄС
DAILY
Транзит під загрозою. Росія готує газову війну проти України та Європи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Транзит під загрозою. Росія готує газову війну проти України та Європи