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Данилов объяснил, почему информация с фронта на 90% закрыта

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Каждое утро руководство государства получает отчет о состоянии дел на фронте и в войсках. Однако эта информация является на 90% закрытой для украинского общества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря СНБО Алексея Данилова "Украинскому радио".

Он отметил, что эти данные - крайне чувствительны, а их некорректное, несвоевременное и с погрешностью представление может привести к потерям в рядах ВСУ.

"Я хочу, чтобы все поняли, что это очень серьезный вопрос. И считать, что мы должны в режиме онлайн передавать всю информацию с фронта - это выйдет за рамки определенных процессов", - объяснил Алексей Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что "категорически против стримов и других вещей, касающихся войны". По его словам, кое-что можно смотреть в записи, когда военные и техника уже отошли на безопасное расстояние от места, откуда отработали по врагу.

Россияне охотятся за западным вооружением

Чиновник также напомнил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал любым способом отслеживать и уничтожать предоставленное Украине западное вооружение.

"И когда наши войска атакуют, особенно из того оружия, которое в последнее время мы начали получать от наших партнеров, имейте в виду, что за этим оружием рашисты открыли охоту", - указал Данилов.

В то же время он подчеркнул, что ни одной единицы оружия по вине украинских военных или медийщиков российские оккупанты не уничтожали.

Напомним, ранее Алексей Данилов проинформировал о том, что Вооруженные силы Украины установили паритет в определенных позициях на фронте. По его словам, на ход войны оказывает существенное влияние западное вооружение.

Секретарь СНБО назвал три главных эффекта от использования современного оружия украинскими защитниками - это деморализация и демилитаризация российской армии, а также деоккупация наших территорий.

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