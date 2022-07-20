Данілов пояснив, чому інформація з фронту на 90% закрита

Він зазначив, що ці дані - вкрай чутливі, а їхнє некоректрне, невчасне і з похибкою подання може призвести до втрат у лавах ЗСУ.

"Я хочу, аби всі зрозуміли, що це дуже серйозне питання. І вважати, що ми маємо в режимі онлайн передавати всю інформацію з фронту - це вийде за рамки певних процесів", - пояснив Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що "категорично проти стрімів та інших речей, які стосують війни". За його словами, дещо можна дивитися у записі, коли військові та техніка вже відійшли на безпечну відстань від місця, звідки відпрацювали по ворогу.

Росіяни полюють на західне озброєння

Посадовець також нагадав, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав у будь-який спосіб відстежувати та знищувати надане Україні західне озброєння.

"І коли наші війська атакують, особливо з тієї зброї, яку останнім часом ми почали отримувати від наших партнерів, майте на увазі, що за цією зброєю рашисти відкрили полювання", - вказав Данілов.

Водночас він підкреслив, що жодної одиниці зброї з вини українських військових або медійників російські окупанти не знищували.