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Данілов пояснив, чому інформація з фронту на 90% закрита

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Кожного ранку керівництво держави отримує звіт щодо стану справ на фронті та у військах. Однак ця інформація є на 90% закритою для українського суспільства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю секретаря РНБО Олексія Данілова "Українському радіо".

Він зазначив, що ці дані - вкрай чутливі, а їхнє некоректрне, невчасне і з похибкою подання може призвести до втрат у лавах ЗСУ.

"Я хочу, аби всі зрозуміли, що це дуже серйозне питання. І вважати, що ми маємо в режимі онлайн передавати всю інформацію з фронту - це вийде за рамки певних процесів", - пояснив Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що "категорично проти стрімів та інших речей, які стосують війни". За його словами, дещо можна дивитися у записі, коли військові та техніка вже відійшли на безпечну відстань від місця, звідки відпрацювали по ворогу.

Росіяни полюють на західне озброєння

Посадовець також нагадав, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав у будь-який спосіб відстежувати та знищувати надане Україні західне озброєння.

"І коли наші війська атакують, особливо з тієї зброї, яку останнім часом ми почали отримувати від наших партнерів, майте на увазі, що за цією зброєю рашисти відкрили полювання", - вказав Данілов.

Водночас він підкреслив, що жодної одиниці зброї з вини українських військових або медійників російські окупанти не знищували.

Нагадаємо, раніше Олексій Данілов поінформував про те, що Збройні сили України встановили паритет у певних позиціях на фронті. За його словами, на хід війни суттєво впливає західне озброєння.

Секретар РНБО назвав три головні ефекти від використання сучасної зброї українськими захисниками - це деморалізація та демілітаризація російського війська, а також деокупація наших територій.

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