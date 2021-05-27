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Это предупреждение для "Большой нефти": суд обязал крупнейшую компанию сократить выбросы

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США, Четверг 27 мая 2021 05:12
Это предупреждение для "Большой нефти": суд обязал крупнейшую компанию сократить выбросы Фото: компанию Shell обязали сократить выбросы, из-за которых страдает климат (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Голландский суд постановил, что компании Royal Dutch Shell необходимо ускорить сокращение выбросов парниковых газов. Выбросов должно быть меньше на 45% до 2030 года.

Об этом сообщает Reuters.

Иск был подан на компанию еще в 2019 году. Milieudefensie обвинила Shell в недостаточном выполнении требований Парижского соглашения по борьбе с изменением климата. Иск поддержала общественность.

В свою очередь, в Shell заявили, что компания подаст апелляцию, и аналитики назвали решение не последним словом по делу.

"У этого постановления ничтожно мало шансов остаться в силе после апелляции", - заявил Пер Магнус Нисвин из консалтинговой компании Rystad Energy.

"Сегодняшний день стал серьезным предупреждением для Big Oi"", - сказала Бесс Джоффе из Уполномоченного по делам церкви в Англии.

Кроме того акционеры упрекнули две ведущие нефтяные компании США в том, что они затягивают борьбу с изменением климата. Отмечается, что поддержка инвесторов в связи с проблемами климата может заставить нефтегазовые компании переосмыслить, насколько быстро они переходят на другие формы энергии.

Акционеры Chevron поддержали призыв к компании сократить выбросы в результате конечного использования топлива. По словам Марка Ван Баала, который возглавляет группу по защите климата, которая разместила резолюции, призывающие к сокращению выбросов в компаниях Chevron, ConocoPhillips и Phillips66, голосование свидетельствует о новом ощущении неотложности действий.

"Инвесторы говорят: Мы хотим, чтобы вы действовали, сокращая выбросы сейчас, а не в отдаленном будущем", - сказал он.

Напомним, Федерация работодателей Украины написали письмо премьер-министру Шмыгалю и министру экономики. Они утверждают, что Парижские соглашения угрожают инвестиционному климату и могут привести к закрытию предприятий.

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