Предложения по сокращению парниковых выбросов угрожают инвестиционному климату, - ФРУ 

Проект распоряжения Министерство окружающей среды "Об одобрении Второго национально определенного вклада в Парижские соглашения", которым утверждается сокращение выбросов парниковых газов на 65% в 2030 году от уровня 1990 года, несет многочисленные риски для экономики Украины. В частности, угрожает инвестиционному климату, а также может привести к закрытию украинских промышленных предприятий.

Об этом говорится в открытом письме Федерации работодателей Украины (ФРУ) к премьер-министру Денису Шмыгалю и министру экономики Игорю Петрашко.

Как сказано в письме, проектом распоряжения от министерства предлагается утвердить Второй национально-определенный взнос (далее - НЛВ) Украины в Парижские соглашения, который предусматривает сокращение выбросов парниковых газов на 65% в 2030 году от уровня 1990 года.

Согласно первым НОВ, текущая цель Украины - сокращение выбросов парниковых газов на 40%. То есть, министерство предлагает увеличить эту цифру на 25 процентных пунктов.

"Такие предложения министерства несут очень большую угрозу как для инвестиционного климата, так и для действующих промышленных предприятий Украины, которые могут оказаться под угрозой закрытия", - предостерегают в ФРУ.

Так, согласно представленным ранее сценариями моделирования, для сокращения выбросов парниковых газов необходимо вложить в 2020-2030-х годах минимум 300 миллиардов евро (в зависимости от сценария).

"Несмотря на такие существенные размеры необходимых инвестиций, в предложенном проекте почти полностью отсутствуют конкретные механизмы и источники финансирования мероприятий в рамках достижения климатических целей Украины", - подчеркивают в ФРУ.

Поэтому в Федерации призвали премьера и министра экономики не допустить согласование и принятие распоряжения Кабинета министров "Об одобрении Второго национально определенного вклада в Парижские соглашения" в предложенной министерством редакции.

"Этот проект необходимо отправить на доработку с привлечением представителей Федерации работодателей Украины, а также других представителей общественных объединений и профессиональных ассоциаций", - резюмируют в ФРУ.