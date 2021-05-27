ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Це попередження для "Великої нафти": суд зобов'язав найбільшу компанію скоротити викиди

Новость на русском →
США, Четвер 27 травня 2021 05:12
Це попередження для "Великої нафти": суд зобов'язав найбільшу компанію скоротити викиди Фото: компанію Shell зобов'язали скоротити викиди, через які страждає Клімат (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Голландський суд постановив, що компанії Royal Dutch Shell необхідно прискорити скорочення викид парникових газів. Викидів має бути менше на 45% до 2030 року.

Про це повідомляє Reuters.

Позов був поданий на компанію ще в 2019 році. Milieudefensie звинуватила Shell в недостатньому виконанні вимог Паризької угоди по боротьбі зі зміною клімату. Позов підтримала громадськість.

У свою чергу, в Shell заявили, що компанія подасть апеляцію, і аналітики назвали рішення не останнім словом у справі.

"У цієї постанови мізерно мало шансів залишитися в силі після апеляції", - заявив Пер Магнус Нісвін з консалтингової компанії Rystad Energy.

"Сьогоднішній день став серйозним попередженням для Big Oi", - сказала Бесс Джоффе з Уповноваженого у справах церкви в Англії.

Крім того акціонери дорікнули дві провідні нафтові компанії США в тому, що вони затягують боротьбу зі зміною клімату. Відзначається, що підтримка інвесторів у зв'язку з проблемами клімату може змусити нафтогазові компанії переосмислити, наскільки швидко вони переходять на інші форми енергії.

Акціонери Chevron підтримали заклик до компанії скоротити викиди в результаті кінцевого використання палива. За словами Марка Ван Баала, який очолює групу із захисту клімату, яка розмістила резолюції, що закликають до скорочення викидів в компаніях Chevron, ConocoPhillips і Phillips66, голосування свідчить про нове відчуття невідкладності дій.

"Інвестори кажуть: ми хочемо, щоб ви діяли, скорочуючи викиди зараз, а не у віддаленому майбутньому", - сказав він.

Нагадаємо, Федерація роботодавців України написали листа прем'єр-міністру Шмигалю та міністру економіки. Вони стверджують, що Паризькі угоди загрожують інвестиційному клімату і можуть призвести до закриття підприємств.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі климат
NEWS
"Відбувся жорсткий обмін думками": в ОП розповіли про переговори "нормандських" радників
"Відбувся жорсткий обмін думками": в ОП розповіли про переговори "нормандських" радників
DAILY
Глава кіберполіції Олександр Гринчак: Через криптовалюту проходить більшість злочинних операцій
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Глава кіберполіції Олександр Гринчак: Через криптовалюту проходить більшість злочинних операцій