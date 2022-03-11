UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Это была попытка прекратить деятельность нашей авиации: Арестович об обстрелах Днепра, Луцка и Ивано-Франковска

Автор: Анна Шиканова

Ночные обстрелы разных регионов Украины – месть оккупантов за то, что украинская авиация нанесла мощные удары по противнику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

"В течение ночи наша авиация наносила мощные удары по противнику. И именно в виде мести противник нанес ракетные удары по аэродромам Ивано-Франковска, Луцка, а также по Киевской, Харьковской, Полтавской областям, Днепру и другим городам. Это попытка прекратить деятельность нашей авиации", – рассказал Алексей Арестович.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты нанесли авиаудары по Днепру, Луцку и Ивано-Франковску.

Все оперативные новости о событиях в Украине – читайте в нашей онлайн-трансляции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины