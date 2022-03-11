Это была попытка прекратить деятельность нашей авиации: Арестович об обстрелах Днепра, Луцка и Ивано-Франковска

"В течение ночи наша авиация наносила мощные удары по противнику. И именно в виде мести противник нанес ракетные удары по аэродромам Ивано-Франковска, Луцка, а также по Киевской, Харьковской, Полтавской областям, Днепру и другим городам. Это попытка прекратить деятельность нашей авиации", – рассказал Алексей Арестович.

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