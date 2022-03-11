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Це була спроба припинити діяльність нашої авіації: арешт про обстріли Дніпра, Луцька та Івано-Франківська

Автор: Анна Шиканова

Нічні обстріли різних регіонів України - помста окупантів за те, що українська авіація завдала потужних ударів по противнику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника голови офісу президента Олексія Арестовича.

"Протягом ночі наша авіація завдавала потужних ударів по противнику. І саме у вигляді помсти противник завдав ракетних ударів по аеродромах Івано-Франківська, Луцька, а також по Київській, Харківській, Полтавській областях, Дніпру та інших містах. Це спроба припинити діяльність нашої авіації", - розповів Олексій Арестович.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окупанти завдали авіаударів по Дніпру, Луцьку та Івано-Франківську.

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