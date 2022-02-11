"Это отвратительно". В Литве отреагировали на слова Путина об Украине

Она считает, что такие слова лидера одной страны в отношении другой являются "отвратительными".

"Я считаю, что это просто отвратительно. Очень жаль, что лидер одной из крупнейших стран мира осмеливается использовать такую риторику в отношении другой страны", - сказала Шимоните.

Реакция Зеленского на слова Путина

На слова Путина отреагировал президент Украины Владимир Зеленский так: "Здесь есть вещи, с которыми не поспоришь - Украина действительно красавица, по поводу "моя" - мне кажется, это уже перебор", - заявил Зеленский.

После этого Путин сказал, что это не имело никакого личного измерения.

"Я никогда за годы своей работы не переходил на личности, это не имело никакого личного измерения", - заявил президент России.

США о словах Путина

У президента США Джо Байдена осудили такие высказывания, отметив, что "любая шутка об изнасиловании" вызовет возмущение.

"Ну, во-первых, я бы сказала, что любая шутка об изнасиловании, наверное, вызовет возмущение абсолютно у всех в администрации Байдена, независимо от того, выходит ли она из уст американского или иностранного чиновника", - заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.