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У Байдена отреагировали на слова Путина об Украине

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 10 февраля 2022 10:04
У Байдена отреагировали на слова Путина об Украине Фото: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

У президента США Джо Байдена отреагировали на фразу президента РФ Владимира Путина адресованное Украине. Там осудили такие высказывания, отметив, что "любая шутка об изнасиловании" вызовет возмущение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление официального представителя Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

Так, на вопрос журналиста о том, как в Белом доме отреагировали на фразу Путина, (во время его переговоров с французским президентом Эманнуэлем Макроном), когда он назвал отказ Украины выполнять минские соглашения словами: "Нравится - не нравится - терпи, моя красавица”, что было воспринято в контексте сказанного, как неудачная шутка об изнасиловании Украины, она заявила:

"Ну, во-первых, я бы сказала, что любая шутка об изнасиловании, наверное, вызовет возмущение абсолютно у всех в администрации Байдена, независимо от того, выходит ли она из уст американского или иностранного чиновника".

Также Псаки отметила, что такая "шутка" Путина не вызывает у Белого дома восторга.

"Отмечу, что мы никогда не сдерживали своих реакций по поводу воинственной риторики и ложности некоторых заявлений, которые вытекают из уст президента Путина и представителей российского руководства. И, конечно же, эта "шутка" не вызывает у нас восторга”, - добавила она.

Напомним, Путин оценил отношение Киева к Минским соглашениям фразой "Нравится не нравится - терпи моя красавица" и обратился к украинской власти "с призывом выполнять договоренности".

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский ответил президенту РФ Владимиру Путину на его фразу, заявив, что Украина действительно красавица, а по поводу "моя" - это уже перебор.

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