Путин об ответе Зеленского на "терпи, красавица": это не имело личного измерения

Президент России Владимир Путин отреагировал на ответ украинского коллеги Владимира Зеленского на его слова про "красавицу" в контексте выполнения минских соглашений. Российский лидер уверяет, что в той фразе он не переходил на личности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию по итогам встречи с президентом Казахстана Касымом Жомарт-Токаевым.

"Это не имело никакого личного измерения, должен прямо сказать. Я никогда за годы своей работы не переходил на личности, это не имело никакого личного измерения", - заявил Путин.

По его словам, вопрос состоит в том, что когда от украинского президента Владимира Зеленского слышат, что Киеву что-то не нравится в фундаментальных договорах, то это не тот формат.

"Если государство приняло на себя обязательства…, то всем нужно исполнять и договариваться, как это сделать", - добавил Путин.