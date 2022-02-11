"Це огидно". У Литві відреагували на слова Путіна про Україну

Вона вважає, що такі слова лідера однієї країни щодо іншої є "огидними".

"Я вважаю, що це просто огидно. Дуже жаль, що лідер однієї з найбільших країн світу насмілюється використовувати таку риторику щодо іншої країни", - сказала Шимоніте.

Реакція Зеленського на слова Путіна

На слова Путіна відреагував президент України Володимир Зеленський так: "Тут є речі, з якими не посперечаєшся - Україна дійсно красуня, з приводу "моя" - мені здається, це вже перебір", - заявив Зеленський.

Після цього Путін сказав, що це не мало ніякого особистого виміру.

"Я ніколи за роки своєї роботи не переходив на особистості, це не мало ніякого особистого виміру", - заявив президент Росії.

США про слова Путіна

У президента США Джо Байдена засудили такі висловлювання, зазначивши, що "будь-який жарт про зґвалтування" викличе обурення.

"Ну, по-перше, я б сказала, що будь-який жарт про зґвалтування, напевно, викличе обурення абсолютно у всіх в адміністрації Байдена, незалежно від того, чи виходить вона з вуст американського чи іноземного чиновника", - заявила офіційний представник Білого дому Джен Псакі.