Это окончательное решение: Зеленский настаивает на изменении минских соглашений

Текст подписанных минских договоренностей по урегулированию ситуация на Донбассе необходимо изменить, однако это будет очень сложно сделать. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире "Право на владу" на 1+1, передает РБК-Украина.

По словам главы государства, текст уже подписанных минских договоренностей необходимо изменить, несмотря на сложность этого процесса.

"Это будет очень сложно сделать, но мы должны это сделать", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что с момента подписания минских соглашений прошло четыре года.

"Но я уверен, что некоторые вещи мы можем изменить", - добавил он.

Отметим, что Зеленский хочет изменить очередность пунктов минских соглашений. В сегодняшнем тексте договоренностей указано, что Киев получит контроль над украинско-российской границей только после проведения выборов на оккупированном Донбассе.

Однако украинский президент не согласен с такой последовательностью и отмечает, что местные выборы на Донбассе состоятся только после вывода иностранных войск и возвращения контроля над границей.

Напомним, ранее представитель Российской Федерации в Трехсторонний контактной группе Борис Грызлов заявил, что Кремль против изменения текста подписанных минских договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе. Он отметил, что минские соглашения являются незыблемыми и никаких изменений в них "не будет и быть не может".

До этого представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Алексей Резников сообщал, что контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе подготовит изменения в минских договоренностях к следующей нормандской встрече, запланированной на март 2020 года.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отмечал, что Киев допускает возможность выхода из минских договоренностей.