Це остаточне рішення: Зеленський наполягає на зміні мінських угод

Текст підписаних мінських домовленостей щодо врегулювання ситуація на Донбасі необхідно змінити, однак це буде дуже складно зробити. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі "Право на владу" на 1+1, передає РБК-Україна.

За словами глави держави, текст вже підписаних мінських домовленостей необхідно змінити, попри складність цього процесу.

"Це буде дуже складно зробити, але ми повинні це зробити", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що з моменту підписання мінських угод минуло чотири роки.

"Але я впевнений, що деякі речі ми можемо змінити", - додав він.

Відзначимо, що Зеленський хоче змінити почерговість пунктів мінських угод. У сьогоднішньому тексті домовленостей вказано, що Київ отримає контроль над українсько-російським кордоном лише після проведення виборів на окупованому Донбасі.

Однак український президент не згоден з такою послідовністю та зазначає, що місцеві вибори на Донбасі відбудуться лише після виведення іноземних військ та повернення контролю над кордоном.

Нагадаємо, раніше представник Російської Федерації в Тристоронній контактній групі Борис Гризлов заявив, що Кремль проти зміни тексту підписаних мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Він наголосив, що мінські угоди є непорушними і жодних змін в них "не буде і бути не може".

До цього представник України в політичній підгрупі ТКГ в Мінську Олексій Резніков повідомляв, що контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі підготує зміни в мінських домовленостях до наступної нормандської зустрічі, запланованої на березень 2020 року.

Крім того, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко відзначав, що Київ допускає можливість виходу з мінських домовленостей.