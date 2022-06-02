"Это было почти невозможно". Пилот рассказал, как доставляли помощь в блокадный Мариуполь

Украинский пилот вертолета, который доставлял помощь в блокадный Мариуполь, рассказал о деталях опасной спецоперации. Он отметил, что ею руководило Главное управление разведки Минобороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ .

По словам военного, экипажи вертолетов не имели времени на понимание и изучение всех нюансов. Каждого из пилотов готовили индивидуально. Некоторые знали о вылете за неделю, а другие - за несколько часов.

Пилотам пришлось залетать на 100 км вглубь территории, которая контролировалась оккупантами и вражескими системами противовоздушной обороны.

"Это было не то, что сложно. Это было почти невозможно выполнить", - сказал пилот.

Он также добавил, что после доставки груза в Мариуполь вертолеты эвакуировали раненых. После вылета в 6 км от города один из вертолетов подбили оккупанты, экипаж погиб.

В другой вертолет попал снаряд из ПЗРК, поэтому один из двигателей отказал. Однако пилоту удалось долететь до места посадки.