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"Это было почти невозможно". Пилот рассказал, как доставляли помощь в блокадный Мариуполь

Новина українською →
Украина, Четверг 02 июня 2022 15:36
"Это было почти невозможно". Пилот рассказал, как доставляли помощь в блокадный Мариуполь Фото: пилот ВСУ рассказал, какие летал в блокадный Мариуполь (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинский пилот вертолета, который доставлял помощь в блокадный Мариуполь, рассказал о деталях опасной спецоперации. Он отметил, что ею руководило Главное управление разведки Минобороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

По словам военного, экипажи вертолетов не имели времени на понимание и изучение всех нюансов. Каждого из пилотов готовили индивидуально. Некоторые знали о вылете за неделю, а другие - за несколько часов.

Пилотам пришлось залетать на 100 км вглубь территории, которая контролировалась оккупантами и вражескими системами противовоздушной обороны.

"Это было не то, что сложно. Это было почти невозможно выполнить", - сказал пилот.

Он также добавил, что после доставки груза в Мариуполь вертолеты эвакуировали раненых. После вылета в 6 км от города один из вертолетов подбили оккупанты, экипаж погиб.

В другой вертолет попал снаряд из ПЗРК, поэтому один из двигателей отказал. Однако пилоту удалось долететь до места посадки.

Напомним, в Киевской области со дна водохранилища подняли сбитый вертолет оккупантов.

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