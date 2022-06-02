"Це було майже неможливо". Пілот розповів, як доставляли допомогу у блокадний Маріуполь
Український пілот вертольота, який доставляв допомогу у блокадний Маріуполь, розповів про деталі небезпечної спецоперації. Він зазначив, що неї керувало Головне управління розвідки Міноборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.
За словами військового, екіпажі гелікоптерів не мали часу на розуміння та дослідження всіх нюансів. Кожного з пілотів готували індивідуально. Деякі знали про виліт за тиждень, а інші - за кілька годин.
Пілотам довелося залітати на 100 км вглиб території, яка контролювалася окупантами та ворожими системами протиповітряної оборони.
"Це було не те, що складно. Це було майже неможливо виконати", - сказав пілот.
Він також додав, що після доставляння вантажу у Маріуполь гвинтокрили евакуювали поранених. Після вильоту за 6 км від міста один з гелікоптерів підбили окупанти, екіпаж загинув.
В інший вертоліт влучив снаряд з ПЗРК, тому один з двигунів відмовив. Проте пілоту вдалося долетіти до місця посадки.
Нагадаємо, у Київській області з дна водосховища підняли збитий вертоліт окупантів.
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