"Це було майже неможливо". Пілот розповів, як доставляли допомогу у блокадний Маріуполь

Український пілот вертольота, який доставляв допомогу у блокадний Маріуполь, розповів про деталі небезпечної спецоперації. Він зазначив, що неї керувало Головне управління розвідки Міноборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ .

За словами військового, екіпажі гелікоптерів не мали часу на розуміння та дослідження всіх нюансів. Кожного з пілотів готували індивідуально. Деякі знали про виліт за тиждень, а інші - за кілька годин.

Пілотам довелося залітати на 100 км вглиб території, яка контролювалася окупантами та ворожими системами протиповітряної оборони.

"Це було не те, що складно. Це було майже неможливо виконати", - сказав пілот.

Він також додав, що після доставляння вантажу у Маріуполь гвинтокрили евакуювали поранених. Після вильоту за 6 км від міста один з гелікоптерів підбили окупанти, екіпаж загинув.

В інший вертоліт влучив снаряд з ПЗРК, тому один з двигунів відмовив. Проте пілоту вдалося долетіти до місця посадки.