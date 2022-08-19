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Это настоящий "космос". Резников объяснил, зачем ВСУ спутник

Фото: Алексей Резников, министр обороны (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Спутник ICEYE, который был приобретен на собранные украинцами деньги, поможет еще эффективнее уничтожать российских военных из предоставленного ВСУ западного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова.

"Скажем, вскоре каждый HIMARS, М270 или MARS II, а также каждая пушка или САУ с высокоточными снарядами смогут более эффективно уничтожать врага", - написал он.

Министр обороны отметил, что после анализа конкретных предложений на рынке, стало понятно, что возможности компании ICEYE - это настоящий "космос".

Резников напомнил, что украинские бойцы мастерски работают под руководством военного командования.

"Представьте, что они начнут делать с российскими оккупантами, когда получат дополнительные возможности", - написал министр обороны.

Он добавил, что приобретение спутника - действительно хорошая новость. К его покупке присоединились простые граждане, украинский бизнес, волонтеры, оборонное ведомство, военная разведка и специалисты Генштаба.

Напомним, фонд Сергея Притулы приобрел спутник компании ICEYE за 600 млн гривен. РБК-Украина писало, в чем уникальность этого спутника.

Кроме того, ICEYE может сканировать объекты в любое время суток и при любых погодных условиях.

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Алексей Резников