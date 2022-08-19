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Це справжній "космос". Резніков пояснив, навіщо ЗСУ супутник

Фото: Олексій Резніков, міністр оборони (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Супутник ICEYE, який був придбаний на зібрані українцями гроші, допоможе ще ефективніше нищити російських військових з наданої ЗСУ західної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова.

"Скажімо, незабаром кожен HIMARS, М270 чи MARS II, а також кожна гармата чи САУ з високоточними снарядами зможуть більш ефективно нищити ворога", - написав він.

Міністр оборони зазначив, що після час аналізу конкретних пропозицій на ринку, стало зрозуміло, що можливості компанії ICEYE - це справжній "космос".

Резніков нагадав, що українські бійці майстерно працюють під керівництвом військового командування.

"Уявіть, що вони почнуть робити з російськими окупантами, коли отримають додаткові можливості", - написав міністр оборони.

Він додав, що придбання супутника - дійсно хороша новина. До його купівлі долучилися прості громадяни, український бізнес, волонтери, оборонне відомство, воєнна розвідка і фахівці Генштабу.

Нагадаємо, фонд Сергія Притули придбав супутник компанії ICEYE за 600 млн гривень. РБК-Україна писало, у чому унікальність цього супутника.

Окрім того, ICEYE може сканувати об'єкти у будь-який час доби і за будь-яких погодних умов.

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Олексій Резніков