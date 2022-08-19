Це справжній "космос". Резніков пояснив, навіщо ЗСУ супутник

"Скажімо, незабаром кожен HIMARS, М270 чи MARS II, а також кожна гармата чи САУ з високоточними снарядами зможуть більш ефективно нищити ворога", - написав він.

Міністр оборони зазначив, що після час аналізу конкретних пропозицій на ринку, стало зрозуміло, що можливості компанії ICEYE - це справжній "космос".

Резніков нагадав, що українські бійці майстерно працюють під керівництвом військового командування.

"Уявіть, що вони почнуть робити з російськими окупантами, коли отримають додаткові можливості", - написав міністр оборони.

Він додав, що придбання супутника - дійсно хороша новина. До його купівлі долучилися прості громадяни, український бізнес, волонтери, оборонне відомство, воєнна розвідка і фахівці Генштабу.